Из-за ажиотажа билеты на концерты Макса Барских подорожали вдвое

Финальный концерт всеукраинского тура Макса Барских изначально планировалось провести во Дворце спорта, однако из-за сложившейся ситуации с безопасностью его перенесли во Дворец «Украина».

Билеты на выступление 8 декабря раскупили в первый же день продаж. Поэтому организаторы объявили о дополнительном концерте — 9 декабря.

При этом цены на второе выступление существенно выросли. Если на первый концерт билеты стоили не более 3,5 тыс. грн, то на дополнительный их стоимость достигает 7 тыс. грн. Сейчас в продаже остались места по цене 5–7 тыс. грн.

Украинский певец Макс Барских завершил многолетнее сотрудничество с режиссером Аланом Бадоевым. Они познакомились на «Фабрике звезд» и за 18 лет вместе создали немало хитов и музыкальных клипов.

Украинский исполнитель Макс Барских подписал контракт с компанией Sony Music, пишет «Сегодня». Среди её клиентов — Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон и многие другие звезды.

Украинский певец Макс Барских заявил, что не вернет российским гражданам деньги за билеты на его отмененные концерты.

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