Finałowy koncert ogólnoukraińskiej trasy koncertowej Maxa Barskiego pierwotnie miał się odbyć w Pałacu Sportu, jednak ze względu na sytuację bezpieczeństwa przeniesiono go do Pałacu „Ukraina”.

Bilety na występ 8 grudnia zostały wyprzedane już pierwszego dnia sprzedaży. W związku z tym organizatorzy ogłosili dodatkowy koncert — 9 grudnia.

Jednocześnie ceny biletów na drugi koncert znacznie wzrosły. O ile na pierwszy koncert bilety kosztowały nie więcej niż 3,5 tys. hrywien, o tyle na dodatkowy ich cena sięga 7 tys. hrywien. Obecnie w sprzedaży pozostały miejsca w cenie 5–7 tys. hrywien.

Ukraiński piosenkarz Max Barskich zakończył wieloletnią współpracę z reżyserem Alanem Badojewem. Poznali się w programie „Fabryka gwiazd” i przez 18 lat wspólnie stworzyli wiele hitów oraz teledysków.

Ukraiński wykonawca Max Barskich podpisał kontrakt z firmą Sony Music, jak podaje „Segodnia”. Wśród jej klientów znajdują się Beyoncé, Justin Timberlake, Michael Jackson, Whitney Houston i wiele innych gwiazd.

Ukraiński piosenkarz Max Barskich oświadczył, że nie zwróci obywatelom Rosji pieniędzy za bilety na swoje odwołane koncerty.

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