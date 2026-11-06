Макс Барських і Алан Бадоєв припинили співпрацю після 18 років спільної роботи

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Український співак Макс Барських завершив багаторічну співпрацю з режисером Аланом Бадоєвим. Вони познайомилися на «Фабриці зірок» і за 18 років разом створили чимало хітів та музичних кліпів.

Бадоєв назвав рішення виваженим і зазначив, що вони йшли до нього тривалий час. Барських подякував режисеру за підтримку та назвав спільну роботу справжньою школою.

Також співак оголосив про творчу відпустку щонайменше на рік, пояснивши, що потребує відпочинку та відновлення сил.

Український виконавець Макс Барських підписав контракт з компанією Sony Music, пише «Сегодня». Серед її клієнтів — Бейонсе, Джастін Тімберлейк, Майкл Джексон, Уїтні Х'юстон та багато інших зірок.

Український співак Макс Барських заявив, що не поверне російським громадянам гроші за квитки на його скасовані концерти.

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