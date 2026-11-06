Ukraiński piosenkarz Max Barskich zakończył wieloletnią współpracę z reżyserem Alanem Badojewem. Poznali się w programie „Fabryka gwiazd” i przez 18 lat wspólnie stworzyli wiele hitów oraz teledysków.

Badojew określił tę decyzję jako przemyślaną i zaznaczył, że zmierzali do niej od dłuższego czasu. Barskich podziękował reżyserowi za wsparcie i nazwał wspólną pracę prawdziwą szkołą.

Piosenkarz ogłosił również, że zamierza zrobić sobie co najmniej roczną przerwę twórczą, tłumacząc, że potrzebuje odpoczynku i regeneracji sił.

Ukraiński wykonawca Max Barskich podpisał kontrakt z firmą Sony Music, pisze „Segodnia”. Wśród jej klientów znajdują się Beyoncé, Justin Timberlake, Michael Jackson, Whitney Houston i wiele innych gwiazd.

Ukraiński piosenkarz Maks Barskich oświadczył, że nie zwróci obywatelom Rosji pieniędzy za bilety na odwołane koncerty.

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