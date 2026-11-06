Макс Барских и Алан Бадоев прекратили сотрудничество после 18 лет совместной работы

Украинский певец Макс Барских завершил многолетнее сотрудничество с режиссером Аланом Бадоевым. Они познакомились на «Фабрике звезд» и за 18 лет вместе создали немало хитов и музыкальных клипов.

Бадоев назвал это решение взвешенным и отметил, что они шли к нему в течение длительного времени. Барских поблагодарил режиссера за поддержку и назвал совместную работу настоящей школой.

Также певец объявил о творческом отпуске как минимум на год, объяснив, что нуждается в отдыхе и восстановлении сил.

Украинский исполнитель Макс Барских подписал контракт с компанией Sony Music, пишет «Сегодня». Среди её клиентов — Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон и многие другие звезды.

Украинский певец Макс Барских заявил, что не вернет российским гражданам деньги за билеты на его отмененные концерты.

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