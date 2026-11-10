Блейк Лайвли продемонстрировала повседневный образ в мужской рубашке за 990 долларов

Американская актриса Блейк Лайвли опубликовала в соцсетях фотографию в повседневном наряде, позаимствовав вещь из гардероба своего мужа Райана Рейнольдса. Звезда с юмором прокомментировала снимок, призвав аудиторию выбирать партнеров, с которыми можно делить общий гардероб.

Главной деталью образа стала голубая рубашка бренда Thom Browne стоимостью $990 (примерно 45 045 грн), украшенная вышивкой с изображением гуся в пруду. Лайвли дополнила образ джинсами прямого кроя, лоферами, темно-синим платком, золотыми украшениями и винтажной сумкой Hermès, шутливо отметив, что аксессуар принадлежит лично ей.

Недавно Лайвли также оригинально поздравила Рейнольдса с 50-летием, опубликовав видео, на котором актер держит их собаку в переноске на груди. «С днём рождения, мой нянька», — пошутила тогда знаменитость.

Источник: Личная страница Блейк Лайвли в Instagram.

Ранее актриса Блейк Лайвли подала иск против режиссера Бальдони из-за сексуальных домогательств. В мае 2026 года Блейк Лайвли и Джастин Бальдони достигли мирового соглашения в судебном споре, который длился около полутора лет . Соглашение было заключено за две недели до начала федерального судебного разбирательства. Конфликт между сторонами развивался как в судебной плоскости, так и в публичном пространстве, привлекая значительное внимание СМИ.

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