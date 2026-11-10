Blake Lively zaprezentowała codzienną stylizację w męskiej koszuli za 990 dolarów
Amerykańska aktorka Blake Lively opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje w codziennym stroju, zapożyczając element garderoby od swojego męża, Ryana Reynoldsa. Gwiazda z humorem skomentowała zdjęcie, zachęcając odbiorców do wybierania partnerów, z którymi można dzielić wspólną garderobę.
Głównym elementem stylizacji była niebieska koszula marki Thom Browne o wartości 990 dolarów (około 45 045 hrywien), ozdobiona haftem przedstawiającym gęś nad stawem. Lively uzupełniła stylizację dżinsami o prostym kroju, mokasynami, ciemnoniebieską chustką, złotą biżuterią oraz vintage'ową torebką Hermès, żartobliwie podkreślając, że ten dodatek należy do niej osobiście.
Niedawno Lively w oryginalny sposób złożyła Reynoldsowi życzenia z okazji 50. urodzin, publikując filmik, na którym aktor trzyma ich psa w transporterze przy piersi. „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mój nianiu” – zażartowała wówczas gwiazda.
Źródło: Osobisty profil Blake Lively na Instagramie.