В Хмельницкой области обнаружили чумной крест XVIII века

Недалеко от села Зеленче в Хмельницкой области краеведы обнаружили каменное надгробие, установленное на могиле человека, который, вероятно, умер во время эпидемии чумы. Исследователям удалось расшифровать часть надписи и установить дату захоронения — 1719 год.

На кресте сохранилась надпись: «Раб Божий Василий Томен… Представился во время поветра». Слово «поветра» в того времени означало эпидемию или пошесть.

Памятник расположен на восточной окраине села, недалеко от Дунаевцев. Неподалеку исследователи заметили неровности рельефа, которые могут быть остатками древних сооружений. По одной из версий, на этом месте когда-то существовал хутор, жители которого погибли от чумы.

Находка имеет особое значение, ведь чумные кресты XVIII века являются редкими памятниками. По данным исследователей, в настоящее время известно чуть больше трех десятков таких надгробий.

До этого в Хмельницкой области был известен лишь один чумной надгробный камень, датированный 1719 годом. Он расположен в селе Каменка недалеко от Сатанова.

Источник: Zahid.net

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