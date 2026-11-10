W obwodzie chmielnickim odkryto krzyż dżumowy z XVIII wieku

W pobliżu wsi Zelencze w obwodzie chmielnickim badacze lokalnej historii odkryli kamienny nagrobek, postawiony na grobie osoby, która prawdopodobnie zmarła podczas epidemii dżumy. Badaczom udało się odczytać część napisu i ustalić datę pochówku – rok 1719.

Na krzyżu zachował się napis: „Sługa Boży Wasyl Tomen… Zmarł podczas powietry”. Słowo „powietra” w ówczesnym użyciu oznaczało epidemię lub zarazę.

Zabytkowa krzyż znajduje się na wschodnich obrzeżach wsi, w pobliżu Dunajowców. W pobliżu badacze zauważyli nierówności terenu, które mogą być pozostałościami dawnych budowli. Według jednej z wersji w tym miejscu istniała niegdyś osada, której mieszkańcy zginęli na dżumę.

Znalezisko ma szczególne znaczenie, ponieważ krzyże dżumowe z XVIII wieku są rzadkimi zabytkami. Według danych badaczy obecnie znanych jest nieco ponad trzy tuziny takich nagrobków.

Do tej pory w obwodzie chmielnickim znany był tylko jeden nagrobek dżumowy, datowany na rok 1719. Znajduje się on we wsi Kamianka w pobliżu Satanowa.

Źródło: Zahid.net

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