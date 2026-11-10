На Хмельниччині знайшли чумний хрест XVIII століття

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Поблизу села Зеленче на Хмельниччині краєзнавці виявили кам’яний надгробок, встановлений на могилі людини, яка, ймовірно, померла під час епідемії чуми. Дослідникам вдалося розшифрувати частину напису та встановити дату поховання — 1719 рік.

На хресті зберігся напис: «Раб Божий Василий Томєн… Прєдставился под час повєтра». Слово «повєтра» в тогочасному вжитку означало епідемію або пошесть.

Пам’ятка розташована на східній околиці села, поблизу Дунаївців. Неподалік дослідники помітили нерівності рельєфу, які можуть бути залишками давніх споруд. За однією з версій, на цьому місці колись існував хутір, мешканці якого загинули від чуми.

Знахідка має особливе значення, адже чумні хрести XVIII століття є рідкісними пам’ятками. За даними дослідників, нині відомо трохи більше ніж три десятки таких надгробків.

До цього на Хмельниччині був відомий лише один чумний надгробок, датований 1719 роком. Він розташований у селі Кам’янка поблизу Сатанова.

Джерело: Zahid.net

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