Фото: Пес Патрон впервые стал отцом

Пес Патрон и его подруга Лана стали родителями.

О пополнении в семье сообщили на официальной странице четвероногого в Instagram.

В посте Патрон пошутил о новых родительских заботах и признался, что хочет быть хорошим папой, чтобы малыши росли здоровыми, чувствовали любовь и были окружены теплом.

По его словам, в семье появилось семеро малышей.

Источник: Instagram Патрона

Пес Патрон, который является талисманом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сообщил об изменении семейного положения. Четвероногий любимец объявил, что женился.

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