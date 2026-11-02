Пес Патрон більше не холостяк — чотирилапий талісман одружився

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Пес Патрон, який є талісманом Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і символом Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування, повідомив про зміну сімейного статусу. Чотирилапий улюбленець оголосив, що одружився.

У акаунті одного з найвідоміших чотирилапих України з'явилася інформація про те, що тепер Патрон не самотній і в нього є "дружина". Цю новину підтверджує відповідне відео.

Як зазначено у публікації, у Патрона з’явилася "дружина" у вересні, але донедавна це не розголошувалося:

"Не навмисно, а просто мені здавалося, що зараз не час порушувати спокій такими новинами, але, з іншого боку, інші новини, не настільки хороші, не питають нас".

Як і чотирилапий сапер, його кохана — представниця породи джек-рассел-тер’єр. Її звуть Лана.

"Я постійно відкладав своє особисте життя, мені здавалося, що воно не таке важливе, як робота, як волонтерство, ну, ви знаєте. Багато хто з вас проходив через це. Але пройти повз Лану й не задивитися я не зміг. Нюх за нюхом, і в нас знайшлося стільки спільних тем", — йдеться у дописі.





Патрон радить усім, хто ще вагається й відкладає "на потім" щось лише для себе, для щастя, для посмішок, бути рішучішими:

"Не те, що "потім може не настати" — ніхто не знає, скільки кому залишилося жити, просто якщо почати саме сьогодні, то щастя точно триватиме довше. Більше кохання і більше життя. Ми з Ланою даруємо вам любовний лизь. Він не тільки для романтичних справ, а й для всілякої любові: до своїх тваринок, до батьків, до країни та всього іншого. Цілуйте близьких, бережіть себе!"

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