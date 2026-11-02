Pies Patron, który jest maskotką Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS) oraz symbolem Międzynarodowego Centrum Koordynacyjnego ds. Humanitarnego Rozminowywania, poinformował o zmianie swojego stanu cywilnego. Czworonożny ulubieniec ogłosił, że się ożenił.

Na koncie jednego z najbardziej znanych czworonogów Ukrainy pojawiła się informacja, że Patron nie jest już samotny i ma „żonę”. Wiadomość tę potwierdza odpowiedni film.

Jak zaznaczono w publikacji, Patron zyskał „żonę” we wrześniu, ale do niedawna nie było to upubliczniane:

„Nie celowo, po prostu wydawało mi się, że teraz nie jest odpowiedni moment, by zakłócać spokój takimi wiadomościami, ale z drugiej strony o inne, nie tak dobre wiadomości, nikt nas nie pyta”.

Podobnie jak czworonożny saper, jego ukochana należy do rasy jack russell terrier. Nazywa się Lana.

„Ciągle odkładałem na bok swoje życie osobiste, wydawało mi się, że nie jest ono tak ważne jak praca, jak wolontariat, no wiecie. Wielu z was przez to przechodziło. Ale nie mogłem przejść obok Lany i nie zwrócić na nią uwagi. Wąchanie za wąchaniem, i okazało się, że mamy tyle wspólnych tematów” – czytamy w poście.





Patron radzi wszystkim, którzy wciąż się wahają i odkładają „na później” coś wyłącznie dla siebie, dla szczęścia, dla uśmiechu, aby byli bardziej zdecydowani:

„Nie chodzi o to, że »później może nigdy nie nadejść« — nikt nie wie, ile komu jeszcze pozostało życia, po prostu jeśli zaczniecie właśnie dzisiaj, to szczęście na pewno potrwa dłużej. Więcej miłości i więcej życia. Razem z Laną dajemy wam pocałunek miłości. Jest on nie tylko na romantyczne okazje, ale także na wszelkiego rodzaju miłość: do swoich zwierzaków, do rodziców, do kraju i wszystkiego innego. Całujcie bliskich, dbajcie o siebie!”

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