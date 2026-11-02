狗狗帕特龙不再是单身汉了——这位四条腿的吉祥物结婚了

作为乌克兰国家紧急情况局（ДСНС）吉祥物以及国际人道主义排雷协调中心象征的狗狗“帕特龙”，宣布了自己的婚姻状况发生变化。 这只四脚宠物宣布自己已结婚。

在乌克兰最著名的四脚宠物之一的主页上，出现了一则消息：帕特龙不再孤单，他有了“妻子”。一段相关视频证实了这一消息。

据帖文所述，帕特龙早在9月就有了“妻子”，但直到最近才对外公布：

“并非有意隐瞒，只是我觉得现在不是用这种消息打扰大家的时候，但另一方面，那些并不那么好的消息，却没人问我们。”

和这位四条腿的排雷犬一样，他的爱人也是一只杰克罗素梗犬，名叫拉娜。

“我一直在推迟处理自己的私事，总觉得它不如工作、不如志愿服务那么重要，你们懂的。 你们当中很多人都经历过这种情况。但我实在无法对拉娜视而不见。一次次地嗅闻，我们竟发现有这么多共同的话题，”帖子中写道。





帕特龙建议所有仍在犹豫不决、将只属于自己、只为幸福、只为笑容的事情一再推迟到“以后”的人，要更加果断：

“别说‘以后可能不会到来’——没人知道自己还能活多久，只是如果今天就开始，幸福肯定会持续更久。 更多的爱，更充实的人生。我和拉娜送给大家一个爱的吻。它不仅代表浪漫，更代表各种形式的爱：对宠物的爱、对父母的爱、对祖国的爱，以及对一切事物的爱。亲吻你们所爱的人，珍爱自己！”

乌克兰著名警犬荣获爱尔兰犬类专家颁发的奖项。

来自国家紧急情况部的狗狗“帕特龙”参与了乌克兰“刺绣衫日”的庆祝活动。

警犬“帕特龙”再次荣获殊荣：详情如下。

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