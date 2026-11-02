Пес Патрон больше не холостяк — четвероногий талисман женился

Пес Патрон, являющийся талисманом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сообщил об изменении семейного положения. Четвероногий любимец объявил, что женился.

В аккаунте одного из самых известных четвероногих Украины появилась информация о том, что теперь Патрон не одинок и у него есть «жена». Эту новость подтверждает соответствующее видео.

Как указано в публикации, у Патрона появилась «жена» в сентябре, но до недавнего времени об этом не афишировалось:

«Не специально, а просто мне казалось, что сейчас не время нарушать покой такими новостями, но, с другой стороны, о других новостях, не столь хороших, нас не спрашивают».

Как и четвероногий сапер, его возлюбленная — представительница породы джек-рассел-терьер. Её зовут Лана.

«Я постоянно откладывал свою личную жизнь, мне казалось, что она не так важна, как работа, как волонтерство, ну, вы знаете. Многие из вас проходили через это. Но пройти мимо Ланы и не заглянуться я не смог. Нюх за нюхом, и у нас нашлось столько общих тем», — говорится в посте.





Патрон советует всем, кто ещё колеблется и откладывает «на потом» что-то только для себя, для счастья, для улыбок, быть более решительными:

«Дело не в том, что „потом может не наступить“ — никто не знает, сколько кому осталось жить, просто если начать именно сегодня, то счастье точно продлится дольше. Больше любви и больше жизни. Мы с Ланой дарим вам любовной поцелуй. Он не только для романтических дел, но и для всякой любви: к своим питомцам, к родителям, к стране и ко всему остальному. Целуйте близких, берегите себя!»

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