Фото: Пес Патрон уперше став батьком

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Пес Патрон та його подруга Лана стали батьками.

Про поповнення в родині повідомили на офіційній сторінці чотирилапого в Instagram.

У дописі Патрон пожартував про нові батьківські турботи та зізнався, що хоче бути хорошим татом, аби малюки росли здоровими, відчували любов і були оточені теплом.

За його словами, у родині з’явилося семеро малюків.

Джерело: Instagram Патрона

Пес Патрон, який є талісманом Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і символом Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування, повідомив про зміну сімейного статусу. Чотирилапий улюбленець оголосив, що одружився.

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