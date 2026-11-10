Zdjęcie: Pies Patron po raz pierwszy został ojcem

Pies Patron i jego partnerka Lana zostali rodzicami.

O powiększeniu rodziny poinformowano na oficjalnym profilu czworonoga na Instagramie.

W poście Patron zażartował na temat nowych obowiązków rodzicielskich i przyznał, że chce być dobrym tatą, aby maluchy rosły zdrowo, czuły miłość i były otoczone ciepłem.

Jak sam powiedział, w rodzinie pojawiło się siedmioro maluchów.

Źródło: Instagram Patron

Pies Patron, który jest maskotką Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) oraz symbolem Międzynarodowego Centrum Koordynacyjnego ds. Humanitarnego Rozminowywania, poinformował o zmianie statusu rodzinnego. Czworonożny ulubieniec ogłosił, że się ożenił.

Słynny ukraiński pies otrzymał nagrodę od irlandzkich kynologów.

Pies Patron z DSNS dołączył do obchodów Dnia Wyszywanki na Ukrainie.

Pies Patron otrzymał kolejne nagrody: szczegóły.

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