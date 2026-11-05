Городник із Тернопільщини став популярним у TikTok завдяки відео з грядок

Сергій Буян із Тернопільщини веде блог про городництво та показує підписникам, як вирощує овочі, готує домашні соління і продає їх на базарі. Чоловік почав публікувати відео в TikTok восени 2025 року, а зараз його сторінка налічує майже 7 тисяч підписників. Глядачі стежать за роботою фермера, ставлять запитання та цікавляться його професійними секретами.

Сергій Буян самостійно вирощує овочі та займається городництвом уже багато років. Для нього це не просто захоплення, а основна професійна діяльність. Чоловік також готує домашні соління, консервує овочі та сушить фрукти. «Це моя основна професійна діяльність — городництво. Я займаюсь домашніми соліннями і сухофруктами. Овочі консервую, засушую різні фрукти», — розповів Сергій.

Своїм досвідом фермер ділиться в TikTok. Блог він почав вести 3 жовтня 2025 року. Відтоді його відео зацікавили тисячі користувачів, а кількість підписників зросла майже до 7 тисяч.

За словами Сергія, людям цікаво спостерігати за його щоденною роботою. Підписники не лише переглядають ролики, а й активно спілкуються з автором: запитують про вирощування овочів, цікавляться технологіями та намагаються дізнатися секрети його справи. «Людям подобається спостерігати за тим, що я роблю. У мене майже сім тисяч підписників, відео переглядають тисячі людей. Вони цікавляться, ставлять питання, намагаються дізнатись мої професійні секрети», — зазначив фермер.

Окрему увагу глядачів привертає вирощування перцю. Цим Сергій займається вже понад п'ять років. Також він вирощує різні овочі, хоча до фруктового саду поки не дійшли руки. У блозі фермер показує не лише готовий урожай. Глядачі можуть побачити весь процес його роботи: від посадки та догляду за рослинами до збору овочів і приготування домашніх заготовок. Сергій також знімає відео з базару, де продає власні соління.

Тож підписники можуть простежити за всім шляхом продуктів — від грядки до прилавка. Окрім робочих моментів, у блозі є й повсякденний контент. Сергій спілкується з аудиторією, відповідає на запитання та розповідає про свій досвід. Саме поєднання практичних порад, щоденної роботи й простого спілкування допомогло фермеру зібрати навколо блогу чималу аудиторію. Його сторінка стала місцем, де охочі до городництва можуть не лише подивитися на чужий урожай, а й дізнатися щось корисне для власних грядок. Про це пише Суспільне Хмельницький.

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