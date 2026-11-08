Даниэль Салем рассказал о тяжелом детстве и поделился воспоминаниями об отце

Украинский телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем признался, что у него были непростые отношения с отцом. По его словам, в семье, где он рос в Ливане, почти не было проявлений нежности или поддержки.

В восьмилетнем возрасте отец велел ему самостоятельно зарабатывать на еду. Впоследствии они также более пяти лет не общались из-за разногласий в политических взглядах.

Маму Салем потерял в 15 лет, а отца — примерно через десять лет.

Самым ценным воспоминанием об отце для ведущего стали его часы. Салем носит их после того, как потерял свои во время военной службы. Также у него сохранилась отцовская записная книжка.

Победительница 12-го сезона реалити-шоу «Холостяк» модель Екатерина Лозовицкая тайно вышла замуж за певца азербайджанского происхождения Гидаята Сеидова (Geed). Торжественное событие влюбленные организовали всего через месяц после помолвки.

Известная инфлюенсерша и победительница шоу «Холостяк-12» Екатерина Лозовицкая нечасто говорит о своей личной жизни.

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