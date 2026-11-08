Daniel Salem opowiedział o trudnym dzieciństwie i podzielił się wspomnieniem o ojcu

Ukraiński prezenter i żołnierz Daniel Salem przyznał, że miał skomplikowane relacje z ojcem. Jak twierdzi, w rodzinie, w której dorastał w Libanie, prawie nie było przejawów czułości ani wsparcia.

W wieku ośmiu lat ojciec kazał mu samodzielnie zarabiać na jedzenie. Później przez ponad pięć lat nie utrzymywali ze sobą kontaktu z powodu różnic w poglądach politycznych.

Matkę Salem stracił w wieku 15 lat, a ojca – około dziesięć lat później.

Najcenniejszą pamiątką po ojcu dla prezentera stał się jego zegarek. Salem nosi go od czasu, gdy zgubił swój własny podczas służby wojskowej. Zachował również notes ojca.

Zwyciężczyni 12. sezonu reality show „Kawaler”, modelka Kateryna Lozovytska, potajemnie wyszła za mąż za piosenkarza pochodzenia azerskiego Gidayata Seidowa (Geed). Uroczystość zorganizowali zakochani zaledwie miesiąc po zaręczynach.

Znana influencerka i zwyciężczyni programu „Kawaler-12” Kateryna Lozovytska rzadko mówi o swoim życiu prywatnym.

Główny bohater 15. sezonu programu „Kawaler”, koszykarz Wiaczesław Kravtsov, publicznie poparł byłą uczestniczkę programu Annę Myshak po pojawieniu się w sieci informacji o jej przeszłości. Bloger Bogdan Bespalow ustalił, że 32-letnia kobieta wcześniej tworzyła treści dla dorosłych.

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