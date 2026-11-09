Zmarł aktor teatralny i filmowy Igor Tetruev

Odszedł z tego świata zastępca dyrektora – kierownik artystyczny Kijowskiego Akademickiego Teatru Lalek „Zamek na górze”, aktor teatralny i filmowy Ihor Tetruev. Artysta zmarł po długiej walce z chorobą nowotworową. Miał 71 lat.

„Z głębokim smutkiem informujemy, że dzisiaj odszedł nasz drogi kolega, wspaniały człowiek i prawdziwy przyjaciel – Igor Aleksandrowicz Tetruev. Igor Aleksandrowicz był nieodłączną częścią naszej teatralnej rodziny. Był człowiekiem, którego szczerze ceniliśmy i szanowaliśmy, na którym zawsze można było polegać” – czytamy w komunikacie teatru.

Koledzy wspominają aktora jako profesjonalistę w swoim fachu, dobrego i oddanego człowieka, który był ważną częścią zespołu.

„Trudno znaleźć słowa, by wyrazić ból tej straty. Dzisiaj nasz Zamek stracił nie tylko kolegę, ale bliską osobę, która była częścią jego życia i historii. Składamy najszczersze kondolencje żonie, rodzinie, bliskim oraz wszystkim, którzy znali i kochali Igora Aleksandrowicza. Niech jego pamięć pozostanie żywa. Na zawsze w naszych sercach” – zaznaczono w teatrze.

Miejsce i godzina pożegnania z Igorem Tetrujewem zostaną podane później.

Wiadomo, że aktor cierpiał na nowotwór. Koledzy wspierali artystę podczas leczenia i pomagali jego rodzinie w zbieraniu funduszy na opiekę medyczną.

O śmierci Igora Tetriewa poinformowano w teatrze.

Wcześniej w Rosji w wieku 88 lat zmarła radziecka aktorka Lidiya Fedosiejewa-Szukszyna. O jej śmierci 7 listopada poinformowała córka artystki.

W wieku 49 lat nagle zmarł były piłkarz lwowskiego klubu „Karpaty” Edward Anyamke. Nigeryjski piłkarz był drugim afrykańskim legionistą w historii klubu.

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