Скончался актёр театра и кино Игорь Тетруев

Ушел из жизни заместитель директора — художественный руководитель Киевского академического театра кукол «Замок на горе», актёр театра и кино Игорь Тетруев. Артист скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему был 71 год.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни наш дорогой коллега, замечательный человек и настоящий друг — Игорь Александрович Тетруев. Игорь Александрович был неотъемлемой частью нашей театральной семьи. Человеком, которого мы искренне ценили и уважали, на которого всегда можно было положиться», — говорится в сообщении театра.

Коллеги вспоминают актера как профессионала своего дела, доброго и преданного человека, который был важной частью коллектива.

«Трудно найти слова, чтобы передать боль этой утраты. Сегодня наш Замок потерял не просто коллегу, а близкого человека, который был частью его жизни и истории. Выражаем самые искренние соболезнования супруге, родным, близким и всем, кто знал и любил Игоря Александровича. Светлая память. Навсегда в наших сердцах», — отметили в театре.

Место и время прощания с Игорем Тетруевым сообщат позже.

Известно, что у актёра было онкологическое заболевание. Коллеги поддерживали артиста во время лечения и помогали его семье собирать средства на медицинскую помощь.

О смерти Игоря Тетруева сообщили в театре.

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