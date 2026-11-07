Wideo: Kamalia kontynuowała koncert w Żytomierzu bez oświetlenia z powodu rosyjskiego ataku

Podczas występu piosenkarki w Żytomierzu nastąpiła przerwa w dostawie prądu w wyniku rosyjskiego ataku na infrastrukturę energetyczną. Artystka nie przerwała koncertu i kontynuowała śpiewanie a cappella w całkowitej ciemności.

„Dzisiaj odkryłam ją dla siebie z zupełnie innej strony. To nie tylko była żona milionera – to silna kobieta o wielkim sercu. Od pierwszych dni wojny Kamalia aktywnie wspiera Siły Zbrojne Ukrainy, kupuje kamizelki kuloodporne, finansuje budowę mieszkań dla przesiedleńców, nieustannie występuje na koncertach charytatywnych w Europie i na całym świecie, zbierając miliony dla naszej armii. A dzisiaj, w ciemnościach teatru w Żytomierzu, pokazała tę żelazną ukraińską tożsamość i niezłomność” – napisała Walentyna Jermolenko.

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Wiadomo, że koncert Kamalii w Żytomierzu odbył się 6 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Akademickim Teatrze Muzyczno-Dramatycznym im. Iwana Kochergi. Występ był częścią programu koncertowego „Silna jak nigdy”.

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Wideo: Kamalia po rozstaniu z Zachurem oświadczyła, że nigdy nie była mężatką.

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Kamalia opowiedziała o kłótniach z Mohammedem Zahurem po rozwodzie.

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