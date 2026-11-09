Film: Markę Dior oskarżono o wykorzystanie sztucznej inteligencji w świątecznej animacji

Dom mody Dior zaprezentował świąteczną animację „Kolorowa noc Christiana Diora” z udziałem znanych aktorów. Jednak po premierze widzowie zaczęli podejrzewać, że podczas tworzenia animacji wykorzystano sztuczną inteligencję. Reżyser Sylvain Chomet odrzucił te zarzuty.

Film opowiada fikcyjną historię przyjaźni Christiana Diora z aktorką Marlene Dietrich. Akcja rozgrywa się w przeddzień Bożego Narodzenia: projektant mody wraz z pracownicami atelier ma w ciągu jednej nocy stworzyć dla gwiazdy suknię inspirowaną modelem Junon z 1949 roku. Krawcowe w filmie animowanym przedstawiono jako pszczoły — właśnie tak Dior nazywał pracownice swojego atelier.

Robert Pattinson został narratorem, a Rihanna podłożyła głos pod Szczęśliwą gwiazdę – jeden z symboli marki Dior. Głosy Christiana Diora i Marlene Dietrich podłożyli Louis Garrel i Camille Cottin.

Podejrzenia dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji pojawiły się między innymi z powodu ujęć, na których postacie miały rzekomo po sześć palców. Wywołało to krytykę, ponieważ kampanię pozycjonowano jako hołd dla tradycyjnego rzemiosła.

Chomé i producent Aton Sumash oświadczyli, że nad filmem animowanym pracowali przez siedem miesięcy, a postacie, tła i kluczowe ujęcia tworzyli artyści. Do zespołu zaangażowano około 20 specjalistów.

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Jednocześnie producent potwierdził wykorzystanie automatycznej interpolacji do tworzenia klatek pośrednich i uzyskania płynniejszego ruchu. Według niego technologia ta wykonywała jedynie zadania mechaniczne, a sam film jest tradycyjną animacją dwuwymiarową.

Reżyser wyjaśnił, że dodatkowe palce na niektórych kadrach to sposób na oddanie ruchu dłoni, która rozchyla się niczym wachlarz. Podobne cechy, jak twierdzi, występują również w klasycznej animacji rysunkowej.

Źródło: Variety

W Ukrainie zaprezentowano pierwszy fragment nowego filmu animowanego 2D „Nasza Fajta”, który powstaje jako satyryczna produkcja przeznaczona dla młodzieży i dorosłych widzów. Projekt ten jest już określany jako jeden z znaczących kroków w rozwoju współczesnej ukraińskiej animacji, a jego premiera zaplanowana jest na rok 2027.

Animacja o żeńskim zespole K-popowym zgromadziła 236 milionów wyświetleń w porównaniu z 230,9 milionami poprzedniego lidera — komediowego filmu akcji z Gal Gadot.

Przypomnijmy, że Netflix po raz pierwszy wykorzystał sztuczną inteligencję do tworzenia efektów specjalnych w serialu „Eternaut”.

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