Видео: Dior обвинили в использовании ИИ для создания рождественского мультфильма

Модный дом Dior представил рождественский мультфильм «Цветная ночь Кристиана Диора» с участием известных актёров. Однако после премьеры зрители заподозрили, что при создании анимации использовался искусственный интеллект. Режиссёр Сильвен Шоме отверг эти обвинения.

Лента рассказывает вымышленную историю дружбы Кристиана Диора с актрисой Марлен Дитрих. События происходят в канун Рождества: кутюрье вместе с работницами ателье должен за одну ночь создать для звезды платье, вдохновленное моделью Junon 1949 года. Швеи в мультфильме изображены в виде пчел — именно так Диор называл работниц своего ателье.

Роберт Паттинсон стал рассказчиком, Рианна озвучила Счастливую звезду — один из символов Dior. Голоса Кристиану Диору и Марлен Дитрих подарили Луи Гаррель и Камиль Коттен.

Подозрения относительно ИИ возникли, в частности, из-за кадров, на которых у персонажей якобы было по шесть пальцев. Это вызвало критику, ведь кампанию позиционировали как дань традиционному мастерству.

Шоме и продюсер Атон Сумаш заявили, что над мультфильмом работали семь месяцев, а персонажей, фоны и ключевые кадры создавали художники. В команду привлекли около 20 специалистов.

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В то же время продюсер подтвердил использование автоматизированной интерполяции для создания промежуточных кадров и более плавного движения. По его словам, эта технология выполняла лишь механическую работу, а сам мультфильм представляет собой традиционную двухмерную анимацию.

Режиссёр пояснил, что лишние пальцы на отдельных кадрах — это способ передать движение руки, раскрывающейся, словно веер. Подобные особенности, по его словам, встречаются и в классической рисованной анимации.

Источник: Variety

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