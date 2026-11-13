Шведская певица Robyn резко раскритиковала «Евровидение»

Шведская поп-звезда Robyn, известная благодаря хитам «With Every Heartbeat» и «Dancing On My Own», поделилась критическими мыслями о «Евровидении». Певица призналась, что почти перестала смотреть конкурс после победы группы ABBA, а нынешнее шоу вызывает у неё стыд и отвращение.

«У нас больше нет ABBA, поэтому я почти не смотрю «Евровидение». Теперь это просто дерьмо, я бы сказала», — заявила артистка.

Робин также сравнила свои ощущения от просмотра конкурса с реакцией друга на неловкие сцены в телесериалах. По её словам, у неё есть американские друзья, с которыми она часто смотрит сериалы. Один из них, Берт, в такие моменты натягивает одеяло на глаза, поскольку ему становится стыдно. Примерно так же певица чувствует себя во время просмотра Евровидения.

«После просмотра (Евровидения — ред.) я чувствую себя очень перегруженной и в плохом состоянии. Я ищу слова и не знаю, как это назвать, но мне очень противно», — рассказала шведская певица.

Шведская группа ABBA одержала победу на Евровидении в 1974 году с песней «Waterloo». Этот успех стал одним из самых известных моментов в истории музыкального конкурса.

С тех пор Швеция ещё шесть раз побеждала на «Евровидении». Последний раз это произошло в 2023 году, когда певица Loreen заняла первое место с композицией «Tattoo».

Об этом сообщает Euronews.

Напомним, Общественное вещание получило 217 заявок от 201 сольного исполнителя и группы на участие в национальном отборе «Евровидение-2027». Для сравнения: в 2026 году желающие подали 451 заявку от 392 исполнителей и групп.

Канада впервые примет участие в песенном конкурсе «Евровидение», 71-й конкурс которого состоится в мае 2027 года в Бургасе, Болгария. На конкурс своих представителей направят 36 вещательных компаний — на одну больше, чем в 2026 году.

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