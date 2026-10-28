Канада дебютує на Євробаченні 2027 у Болгарії — TimesLIVE

Канада вперше візьме участь у пісенному конкурсі «Євробачення», 71-й конкурс якого відбудеться у травні 2027 року в Бургасі, Болгарія. На конкурс своїх представників направлять 36 мовників — на одного більше, ніж у 2026 році, повідомляє TimesLIVE з посиланням на Європейську мовну спілку.

Канада та повернення Північної Македонії

Окрім Канади, до переліку учасників увійде Північна Македонія, яка повернеться до конкурсу вперше з 2022 року. Серед інших заявлених учасників — країна-господарка Болгарія, Франція, Велика Британія, Україна та Австралія.

Директор Євробачення Мартін Ґрін заявив, що в умовах дедалі більшої розділеності у світі конкурс об'єднує аудиторію через музику, незалежно від кордонів, мов і культур.

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Бойкот через участь Ізраїлю

Ізраїльський мовник KAN підтвердив участь у конкурсі. Водночас Ірландія та Нідерланди заявили, що вдруге поспіль пропустять Євробачення через участь Ізраїлю.

Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Ісландія та Словенія бойкотували конкурс 2026 року, закликаючи виключити Ізраїль через його військовий наступ у Газі після атаки, яку очолив ХАМАС, на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Тоді Ізраїль заявляв про глобальну кампанію з дискредитації країни.

Іспанський мовник RTVE та словенський RTVSLO мають до грудня підтвердити свою участь. Наприкінці вересня рада ісландського суспільного мовника RÚV дала зрозуміти, що участь Ісландії малоймовірна, однак остаточного рішення ще не ухвалила.

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