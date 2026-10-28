加拿大将首次参加2027年保加利亚欧洲歌唱大赛——TimesLIVE

加拿大将首次参加欧洲歌唱大赛，第71届比赛将于2027年5月在保加利亚布尔加斯举行。36家广播机构将派出代表参赛，比2026年多一家，TimesLIVE报道，并援引欧洲广播联盟的消息。

加拿大与北马其顿回归

除加拿大外，北马其顿也将列入参赛名单，这是该国自2022年以来首次重返比赛。其他已宣布的参赛方包括东道主保加利亚、法国、英国、乌克兰和澳大利亚。

欧洲歌唱大赛总监马丁·格林表示，在世界日益分裂的情况下，比赛通过音乐将观众团结在一起，不受边界、语言和文化的限制。

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因以色列参赛而抵制

以色列广播机构KAN已确认参加比赛。与此同时，爱尔兰和荷兰表示，由于以色列参赛，两国将连续第二次缺席欧洲歌唱大赛。

西班牙、荷兰、爱尔兰、冰岛和斯洛文尼亚抵制了2026年的比赛，呼吁因以色列在加沙发动军事攻势而将其排除在外；这场攻势发生在哈马斯领导的2023年10月7日对以色列的袭击之后。当时，以色列表示，存在一场诋毁该国的全球性运动。

西班牙广播机构RTVE和斯洛文尼亚RTVSLO必须在12月前确认是否参赛。9月底，冰岛公共广播机构RÚV的理事会暗示，冰岛参赛的可能性不大，但尚未作出最终决定。

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