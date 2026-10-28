Канада дебютирует на «Евровидении-2027» в Болгарии — TimesLIVE

Канада впервые примет участие в песенном конкурсе «Евровидение», 71-й конкурс которого состоится в мае 2027 года в Бургасе, Болгария. Своих представителей на конкурс направят 36 вещателей — на одного больше, чем в 2026 году, сообщает TimesLIVE со ссылкой на Европейский вещательный союз.

Канада и возвращение Северной Македонии

Помимо Канады, в список участников войдет Северная Македония, которая вернется на конкурс впервые с 2022 года. Среди других заявленных участников — страна-хозяйка Болгария, Франция, Великобритания, Украина и Австралия.

Директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что в условиях все большей разобщенности в мире конкурс объединяет аудиторию посредством музыки независимо от границ, языков и культур.

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Бойкот из-за участия Израиля

Израильский вещатель KAN подтвердил участие в конкурсе. В то же время Ирландия и Нидерланды заявили, что второй раз подряд пропустят «Евровидение» из-за участия Израиля.

Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения бойкотировали конкурс 2026 года, призывая исключить Израиль из-за его военного наступления в Газе после атаки на Израиль 7 октября 2023 года, которую возглавил ХАМАС. Тогда Израиль заявлял о глобальной кампании по дискредитации страны.

Испанский вещатель RTVE и словенский RTVSLO должны подтвердить свое участие до декабря. В конце сентября совет исландского общественного вещателя RÚV дал понять, что участие Исландии маловероятно, однако окончательного решения еще не принял.

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