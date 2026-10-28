Kanada zadebiutuje na Eurowizji 2027 w Bułgarii — TimesLIVE

Kanada po raz pierwszy weźmie udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, którego 71. edycja odbędzie się w maju 2027 roku w Burgas w Bułgarii. Swoich przedstawicieli na konkurs wyśle 36 nadawców — o jednego więcej niż w 2026 roku, informuje TimesLIVE, powołując się na Europejską Unię Nadawców.

Kanada i powrót Macedonii Północnej

Oprócz Kanady na liście uczestników znajdzie się Macedonia Północna, która powróci do konkursu po raz pierwszy od 2022 roku. Wśród innych ogłoszonych uczestników są kraj-gospodarz Bułgaria, Francja, Wielka Brytania, Ukraina i Australia.

Dyrektor Eurowizji Martin Green oświadczył, że w warunkach coraz większych podziałów na świecie konkurs łączy publiczność poprzez muzykę, niezależnie od granic, języków i kultur.

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Bojkot z powodu udziału Izraela

Izraelski nadawca KAN potwierdził udział w konkursie. Jednocześnie Irlandia i Niderlandy oświadczyły, że drugi raz z rzędu opuszczą Eurowizję z powodu udziału Izraela.

Hiszpania, Niderlandy, Irlandia, Islandia i Słowenia bojkotowały konkurs w 2026 roku, wzywając do wykluczenia Izraela z powodu jego ofensywy wojskowej w Gazie po ataku na Izrael z 7 października 2023 roku, któremu przewodził Hamas. Izrael twierdził wówczas, że trwa globalna kampania mająca zdyskredytować kraj.

Hiszpański nadawca RTVE oraz słoweński RTVSLO muszą potwierdzić swój udział do grudnia. Pod koniec września rada islandzkiego nadawcy publicznego RÚV dała do zrozumienia, że udział Islandii jest mało prawdopodobny, jednak nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji.

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