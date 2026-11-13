Szwedzka piosenkarka Robyn ostro skrytykowała konkurs Eurowizji

Szwedzka gwiazda muzyki pop Robyn, znana z takich hitów jak „With Every Heartbeat” i „Dancing On My Own”, podzieliła się krytycznymi opiniami na temat Eurowizji. Piosenkarka przyznała, że po zwycięstwie grupy ABBA prawie przestała oglądać ten konkurs, a obecna edycja budzi w niej wstyd i odrazę.

„Nie mamy już ABBA, więc prawie nie oglądam Eurowizji. Teraz to po prostu gówno, powiedziałabym” – stwierdziła artystka.

Robyn porównała również swoje odczucia podczas oglądania konkursu z reakcją przyjaciela na niezręczne sceny w serialach telewizyjnych. Jak twierdzi, ma amerykańskich przyjaciół, z którymi często ogląda seriale. Jeden z nich, Bert, w takich momentach nakrywa sobie oczy kocem, bo robi mu się wstyd. Mniej więcej tak samo czuje się piosenkarka podczas oglądania Eurowizji.

„Po obejrzeniu (Eurowizji – red.) czuję się bardzo przytłoczona i w złym stanie. Szukam słów i nie wiem, jak to nazwać, ale jest mi naprawdę obrzydliwie” – opowiedziała szwedzka wokalistka.

Szwedzki zespół ABBA zwyciężył w konkursie Eurowizji w 1974 roku z piosenką „Waterloo”. Sukces ten stał się jednym z najbardziej znanych momentów w historii tego muzycznego konkursu.

Od tamtej pory Szwecja jeszcze sześć razy zwyciężyła w Eurowizji. Ostatni raz miało to miejsce w 2023 roku, kiedy piosenkarka Loreen zajęła pierwsze miejsce z utworem „Tattoo”.

Informację tę podaje Euronews.

Przypomnijmy, że nadawca publiczny otrzymał 217 zgłoszeń od 201 solistów i zespołów do udziału w krajowych eliminacjach do „Eurowizji 2027”. Dla porównania, w 2026 roku zgłoszono 451 wniosków od 392 wykonawców i zespołów.

Kanada po raz pierwszy weźmie udział w konkursie piosenki „Eurowizja”, którego 71. edycja odbędzie się w maju 2027 roku w Burgas w Bułgarii. Swoich przedstawicieli na konkurs wyśle 36 nadawców — o jednego więcej niż w 2026 roku.

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