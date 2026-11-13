瑞典歌手罗宾（Robyn）对欧洲歌唱大赛进行了严厉批评

因热门单曲《With Every Heartbeat》和《Dancing On My Own》而闻名的瑞典流行歌手罗宾（Robyn）对欧洲歌唱大赛发表了批评意见。 这位歌手坦言，自ABBA乐队夺冠后，她几乎不再观看该赛事，而如今的节目让她感到羞耻和反感。

“我们已经没有ABBA了，所以我几乎不看欧洲歌唱大赛了。现在这纯粹就是一堆垃圾，我这么说吧，”这位艺人表示。

罗宾还将自己观看比赛时的感受，比作朋友面对电视剧中尴尬场景时的反应。据她介绍，她有几位美国朋友，经常和他们一起看电视剧。 其中一位名叫伯特的朋友，在这种时刻会用毯子蒙住眼睛，因为他感到难为情。这位歌手在观看欧洲歌唱大赛时，感受也大致如此。

“看完（欧洲歌唱大赛——编者注）后，我感到非常疲惫不堪，心情也很糟糕。我正在寻找合适的词语，不知道该怎么形容，但那种感觉让我非常反感，”这位瑞典歌手说道。

瑞典乐队ABBA曾于1974年凭借歌曲《Waterloo》在欧洲歌唱大赛中夺冠。这一成就成为该音乐赛事历史上最著名的时刻之一。

自那以后，瑞典又六次在欧洲歌唱大赛中夺冠。最近一次是在2023年，当时歌手洛琳（Loreen）凭借歌曲《Tattoo》摘得桂冠。

据Euronews报道。

值得一提的是，公共广播公司已收到201位独唱艺人和乐队提交的217份申请，希望参加“2027年欧洲歌唱大赛”的国家选拔赛。 相比之下，2026年共有392名歌手和乐队提交了451份申请。

加拿大将首次参加“欧洲歌唱大赛”，该赛事的第71届比赛将于2027年5月在保加利亚的布尔加斯举行。 届时将有36家广播机构派出代表参赛——比2026年多了一家。

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