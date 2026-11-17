11月17日，为纪念专辑《Infinite》发行30周年，埃米纳姆将其以迷你专辑的形式重新发行。

这张最初于1996年11月12日发行的专辑，现已登陆各大流媒体平台。此次再版收录了原版11首歌曲中的6首。

纪念版还计划以黑胶唱片、CD和磁带的形式发行。此外，为庆祝这一周年纪念日，还发布了一部时长10分钟的纪录片，其中包含历史影像资料，以及对这位说唱歌手和参与专辑制作人员的采访。

埃米纳姆透露，首张专辑并未取得商业成功：当时销量不足100张。 经历这次挫折后，这位音乐人调整了创作思路，开始以更直白的风格创作歌词，并塑造了“Slim Shady”这一化身。正是迷你专辑《The Slim Shady EP》引起了Dr. Dre的关注。

1999年，《The Slim Shady LP》发行后，这位说唱歌手一举成名，该专辑在Billboard 200榜单上首周便登上了第二名。

来源：Billboard。

埃尔维斯·普雷斯利和埃米纳姆音乐遗产的版权所有者分别对Suno公司提起了诉讼，该公司开发了一款基于人工智能的音乐生成器。 该服务被指控侵犯版权，并在未获得相应许可的情况下非法使用艺人的作品。

53岁的美国说唱歌手埃米纳姆宣布自己已保持清醒18年。他分享了一张纪念芯片的照片。

值得一提的是，今年夏天，埃米纳姆发布了单曲《Houdini》，这是其定于2024年夏季发行的专辑《The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)》中的首支曲目。

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