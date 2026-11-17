17 listopada, z okazji 30. rocznicy wydania albumu „Infinite”, Eminem ponownie wydał go w formacie minialbumu.

Wydawnictwo, które po raz pierwszy ukazało się 12 listopada 1996 roku, stało się dostępne na platformach streamingowych. W reedycji znalazło się sześć utworów z pierwotnych jedenastu.

Jubileuszowe wydanie ma również ukazać się na winylu, płytach CD i kasetach. Ponadto z okazji rocznicy zaprezentowano 10-minutowy film dokumentalny zawierający archiwalne materiały oraz wywiady z raperem i osobami, które pracowały nad albumem.

Eminem opowiedział, że jego pierwszy album nie odniósł sukcesu komercyjnego: wówczas udało się sprzedać mniej niż 100 egzemplarzy. Po tej porażce muzyk zmienił podejście do twórczości, zaczął pisać bardziej szczere teksty i stworzył alter ego Slim Shady. To właśnie minialbum „The Slim Shady EP” zwrócił uwagę Dr. Dre.

Szeroka popularność przyszła do rapera w 1999 roku po wydaniu „The Slim Shady LP”, który zadebiutował na drugim miejscu listy Billboard 200.

Źródło: Billboard.

Właściciele praw do spuścizny muzycznej Elvisa Presleya i Eminema złożyli oddzielne pozwy sądowe przeciwko firmie Suno, która stworzyła generator muzyczny oparty na sztucznej inteligencji. Serwisowi zarzuca się naruszenie praw autorskich oraz nielegalne wykorzystywanie twórczości artystów bez odpowiedniej zgody.

53-letni amerykański raper Eminem ogłosił, że od 18 lat jest trzeźwy. Udostępnił zdjęcie swojego pamiątkowego chipa.

Przypomnijmy, że latem Eminem zaprezentował utwór Houdini, który stał się pierwszym utworem z zapowiedzianego na lato 2024 roku albumu The Death of Slim Shady (Coup De Grâce).

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