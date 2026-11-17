17 ноября, к 30-летию альбома «Infinite», Эминем переиздал его в формате мини-альбома.

Релиз, впервые вышедший 12 ноября 1996 года, стал доступен на стриминговых платформах. В переиздание вошли шесть композиций из первоначальных 11.

Юбилейное издание также планируется выпустить на виниле, CD и кассетах. Кроме того, к годовщине представили 10-минутный документальный фильм с архивными кадрами и интервью с рэпером и людьми, работавшими над альбомом.

Эминем рассказал, что первый альбом не имел коммерческого успеха: тогда удалось продать менее 100 экземпляров. После неудачи музыкант изменил подход к творчеству, стал писать более откровенные тексты и создал альтер-эго Slim Shady. Именно мини-альбом «The Slim Shady EP» привлек внимание Dr. Dre.

Широкая популярность пришла к рэперу в 1999 году после выхода «The Slim Shady LP», который дебютировал на втором месте Billboard 200.

Источник: Billboard.

Правообладатели музыкального наследия Элвиса Пресли и Эминема подали отдельные судебные иски против компании Suno, которая создала музыкальный генератор на основе искусственного интеллекта. Сервис обвиняют в нарушении авторских прав и незаконном использовании творчества исполнителей без соответствующего разрешения.

53-летний американский рэпер Эминем сообщил о 18 годах трезвости. Он поделился фотографией своего памятного чипа.

Напомним, что летом Эминем представил трек Houdini, ставший первой композицией из анонсированного на лето 2024 года альбома The Death of Slim Shady (Coup De Grâce).

Читай нас в