视频：迪奥被指在圣诞动画片中使用了人工智能

迪奥（Dior）时装屋推出了一部由知名演员参演的圣诞动画短片《克里斯汀·迪奥的缤纷之夜》。然而，首映后，观众们怀疑该动画在制作过程中使用了人工智能。 导演西尔万·肖梅驳斥了这些指控。

该片讲述了一个虚构的故事，描绘了克里斯汀·迪奥与女演员玛琳·黛德丽之间的友谊。 故事发生在圣诞节前夕：这位时装设计师与工作室的员工们必须在一夜之间，为这位明星制作一件以1949年Junon款式为灵感的礼服。 动画片中将裁缝们描绘成蜜蜂——这正是迪奥对自家工坊女工们的昵称。

罗伯特·帕丁森担任旁白，蕾哈娜为幸运之星——迪奥的标志性符号之一——配音。克里斯蒂安·迪奥和玛琳·黛德丽的配音则由路易·加雷尔和卡米尔·科滕献声。

关于AI的质疑，尤其源于某些镜头中角色似乎有六根手指。这引发了批评，因为该宣传活动原本被定位为对传统工艺的致敬。

肖梅与制片人阿顿·苏马什表示，这部动画片耗时七个月制作，角色、背景及关键帧均由艺术家创作。制作团队共汇集了约20名专业人士。

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与此同时，制片人证实了使用自动化插值技术来生成中间帧并实现更流畅的动作。据他介绍，该技术仅执行机械性工作，而影片本身仍是传统的二维动画。

导演解释说，某些画面中多出的手指，是为了表现手像扇子一样展开的动作。他说，类似的细节在经典手绘动画中也时有出现。

来源：《Variety》

乌克兰公开了新2D动画电影《我们的法伊塔》的首支预告片，该片作为一部面向青少年和成年观众的讽刺题材影片正在制作中。 该项目已被誉为乌克兰现代动画发展历程中的重要里程碑之一，计划于2027年首映。

这部以女子K-pop组合为主题的动画片累计播放量达2.36亿次，而此前排名第一的影片——由盖尔·加朵主演的喜剧动作片——播放量为2.309亿次。

值得一提的是，Netflix曾在剧集《永生者》中首次将人工智能应用于特效制作。

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