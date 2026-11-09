视频：阿诺德·施瓦辛格的儿子跻身五大最佳健美运动员之列

29岁的约瑟夫·巴埃纳——好莱坞演员阿诺德·施瓦辛格的私生子——在加利福尼亚州举行的INBA PNBA职业/业余世界杯比赛中，获得了经典体格公开组第五名。

比赛于11月7日在埃尔塞贡多市举行。对于巴埃纳来说，这是他在专业自然健美协会（Professional Natural Bodybuilding Association）的首秀，也是他参加的第三场健美比赛。

这位运动员表示，虽然没有教练指导，但他得到了亲友的建议和支持。他对自己的成绩感到满意，因为赛前他曾给自己定下目标，要跻身前五名。

巴埃纳还指出，与4月份的上一场比赛相比，他的体能状况有所提升。

他对健美运动的兴趣始于大学时期。据约瑟夫介绍，是父亲送给他一本健美百科全书，才让他迷上了力量训练。

凯瑟琳·施瓦辛格在父亲——好莱坞演员阿诺德·施瓦辛格——生日之际，分享了感人的家庭照片。 这位明星的女儿祝贺父亲79岁生日，并展示了家族相册中罕见的珍贵照片。

阿诺德·施瓦辛格的长女、作家凯瑟琳·施瓦辛格迎来了第三个孩子。

电影《终结者：命运》的导演蒂姆·米勒拒绝在影片中使用数字技术来让阿诺德·施瓦辛格显得更年轻。

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