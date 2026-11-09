Видео: Сын Арнольда Шварценеггера вошел в пятерку лучших бодибилдеров

29-летний Джозеф Баена, внебрачный сын голливудского актёра Арнольда Шварценеггера, занял пятое место в категории Classic Physique Open на соревнованиях INBA PNBA Pro/Am World Cup в Калифорнии.

Турнир состоялся 7 ноября в городе Эль-Сегундо. Для Баены это было первое профессиональное выступление в Professional Natural Bodybuilding Association и третий конкурс по бодибилдингу в целом.

Спортсмен рассказал, что готовился без тренера, но получал советы и поддержку от близких. Своим результатом он доволен, ведь перед соревнованиями поставил себе цель войти в пятерку лучших.

Баена также отметил, что по сравнению с предыдущим выступлением в апреле ему удалось улучшить физическую форму.

Интерес к бодибилдингу у него возник ещё во время учёбы в колледже. По словам Джозефа, увлечься силовыми тренировками ему помог отец, подарив энциклопедию по бодибилдингу.

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