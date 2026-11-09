Film: Syn Arnolda Schwarzeneggera znalazł się w pierwszej piątce najlepszych kulturystów

29-letni Joseph Baena, nieślubny syn hollywoodzkiego aktora Arnolda Schwarzeneggera, zajął piąte miejsce w kategorii Classic Physique Open podczas zawodów INBA PNBA Pro/Am World Cup w Kalifornii.

Turniej odbył się 7 listopada w El Segundo. Dla Baeny był to pierwszy profesjonalny występ w ramach Professional Natural Bodybuilding Association oraz trzeci konkurs kulturystyczny w ogóle.

Sportowiec opowiedział, że przygotowywał się bez trenera, ale otrzymywał porady i wsparcie od bliskich. Jest zadowolony ze swojego wyniku, ponieważ przed zawodami postawił sobie za cel znalezienie się w pierwszej piątce.

Baena zaznaczył również, że w porównaniu z poprzednim występem w kwietniu udało mu się poprawić formę fizyczną.

Zainteresowanie kulturystyką pojawiło się u niego jeszcze podczas nauki w college’u. Jak twierdzi Joseph, do treningu siłowego zachęcił go ojciec, podarowując mu encyklopedię poświęconą kulturystyce.

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