斯维特兰娜·比洛诺日科讲述了她是如何为冬季停电做准备的

乌克兰人民艺术家斯维特兰娜·比洛诺日科讲述了她如何为应对俄罗斯对能源基础设施的袭击可能导致的长期停电而做好了家中准备。 这位69岁的女歌手还坦言，如果局势恶化，她是否会考虑出国。

据斯维特兰娜·比洛诺日科介绍，她已提前做好了独立供电、照明和储备饮用水等准备。她的家中配备了EcoFlow充电站、发电机以及各种灯具和手电筒。

“我有EcoFlow，我有发电机，我什么都有。 我备有各种灯具和手电筒，应有尽有，所以我已经做好了准备……家里还备有水箱，一切都准备齐全。我就是这样一个，你知道的，有远见卓识的女人，”斯维特兰娜·格里戈里耶夫娜自豪地说道。

这位女艺人还提到，她习惯囤积食品，家里总是备有充足的食品。她解释说，这种习惯早在童年时期就养成了，因为她的父母也总是会储备物资。

“比如，我去集市的时候，不会只买一公斤、两公斤，而是这样买：一袋、一桶。我喜欢留点备用的，以备不时之需。我家里有一袋土豆，这还用说吗？ 万一有人来找我，根本不可能发现我家空空如也。虽然我一个人住，但家里有一个冷冻柜和两台冰箱。我喜欢一切井然有序，布置得赏心悦目，而且样样都充足。 “我就是习惯了这样，大概是受父母的影响，他们就是这样生活的。而且我喜欢家里什么都有，以备不时之需，”比洛诺日科解释道。

与此同时，这位歌手保持着乐观的心态，即使冬季局势严峻，她也不打算离开乌克兰。

据这位艺术家透露，全面战争爆发之初，她曾与亲人一同前往乌日戈罗德，但不久后便返回了基辅，因为她无法长时间远离自己的家乡。

“不，我没想过。战争初期我们曾去过乌日戈罗德，但很快就回来了，因为我离不开基辅，我无法离开。而且总之，我们谁都不打算离开乌克兰。 我认为这种情况不会发生，我内心对此有着坚定的信念，绝不会出现必须离开、一切都结束了——绝不会有这种事！我们也不打算离开，”斯维特兰娜·比洛诺日科斩钉截铁地表示。

她在《TSN Glamour》节目中被问及此事。

需要提醒的是，乌克兰人民艺术家维塔利·比洛诺日科因心脏骤停去世，享年71岁。

乌克兰明星们因悼念仍被尊为乌克兰人民艺术家的扬·塔巴奇尼克而引发争议，他本应在7月31日迎来80岁生日。

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