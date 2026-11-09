Світлана Білоножко розповіла, як підготувалася до зимових відключень світла

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Народна артистка України Світлана Білоножко розповіла, як облаштувала свій будинок на випадок тривалих відключень електроенергії через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. 69-річна співачка також зізналася, чи розглядає можливість виїзду за кордон у разі погіршення ситуації.

За словами Світлани Білоножко, вона заздалегідь подбала про автономне живлення, освітлення та запаси води. У її будинку є зарядна станція EcoFlow, генератор, різні лампи й ліхтарики.

«В мене EcoFlow, в мене генератор, в мене все є. В мене різні лампи, ліхтарики, в мене все є, так що я підготувалась... В мене баки з водою стоять, в мене все є. Я така, знаєте, завбачлива жінка», — похвалилася Світлана Григорівна.

Артистка також розповіла, що звикла купувати продукти із запасом і завжди мати вдома достатньо харчів. Вона пояснила, що така звичка сформувалася ще в дитинстві, адже її батьки також завжди дбали про запаси.

«Наприклад, коли іду на базар, то я не купляю по кілограму, по два, а я купляю так: мішок, відро. Я люблю, щоби в мене було на потім, з запасом. У мене є мішок картоплі, аякже? На той випадок, якщо до мене хтось приїздить, то мене застати просто так без продуктів просто неможливо. Живу одна, але в мене одна морозилка, два холодильники. Я люблю, щоб все було на місцях, щоб все було красиво, щоб всього було вдосталь. Ну я так звикла, я, мабуть, цього навчилася в своїх батьків, які ось таким чином жили. І я люблю, щоб у мене все було і на потім», — пояснила Білоножко.

Водночас співачка налаштована оптимістично та не планує залишати Україну навіть у разі складної ситуації взимку.

За словами артистки, на початку повномасштабної війни вона разом із близькими виїжджала до Ужгорода, однак невдовзі повернулася до Києва, оскільки не могла довго перебувати далеко від рідного міста.

«Ні, не задумувалась. На початку війни ми виїздили до Ужгорода, але ми дуже швидко повернулись, бо я не можу без Києва, я не могла виїхати. І взагалі ми ніхто не плануємо виїздити з України. Я так думаю, що не буде такого, в мене така віра всередині сильна, ну не буде такого, що треба виїздити, все вже, кінець — такого не буде! І не плануємо виїжджати», — запевнила Світлана Білоножко.

Про це її запитали в програмі «ТСН Гламур».

Нагадаємо, народний артист України Віталій Білоножко помер на 71-му році життя через зупинку серця.

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