В центре Львова установили необычную скульптуру деревянной головы, которая вызвала споры в сети

В центре Львова появилась новая скульптура в виде деревянной головы, пронзенной черным бревном. Необычная композиция привлекла внимание прохожих и вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.

Так, на проспекте Свободы во Львове установили скульптуру «Правда». Она изображает человеческую голову, вырезанную из дерева, которую через горло пронзает ещё более крупный чёрный брусок.

Автором работы является скульптор Владимир Семкив. Как объясняет создатель деревянной головы, его произведение олицетворяет метафору «ком в горле», который превращается в грубую бревну и не дает возможности сказать правду, отмечает львовское издание «Твоё город».

В сети, в частности под постом местной группы в Facebook, пользователи раскритиковали новую скульптуру в центре Львова. В то же время были и те, кто встал на защиту автора. Некоторые сравнили чёрную глыбу в горле скульптуры с сигаретой, а не с правдой, которую она символизирует:

«Ужас, ну Львов удивляет».

«Это памятник ценителям параллелепипедных сигар».

«Скажите, в городе Льва ещё остались здравомыслящие люди? Почему они позволяют так поступать со своим городом?»

Другие же удивились, почему автор изобразил правду чёрной, и высказали своё мнение о трактовке свободы слова, смысл которой скульптор вложил в свою работу:

«Ну, это хоть на что-то похоже... Но почему правда — чёрная?»

«Скульптура заткни рот, но не всем заткнешь».

«Не всё современное приемлемо. Но вроде бы уже прошли те времена, когда так закрывали правду. Сейчас кричат и ругают всё и всех, но толку от этого мало».

Некоторые увидели в скульптуре сексуальный подтекст и возмутились появлением такой скульптуры в центре города:

«Это произведение искусства называется „Правда“, а автор, скульптор Семкив, призывает львовян задуматься о том, как важно говорить правду. А вы что подумали?»

Среди комментаторов были и сторонники скульптора, которые встали на его защиту. В частности, одна из пользовательниц также обвинила авторов поста в разжигании вражды и хейта в городе:

«Это скульптура талантливого выпускника Академии искусств — львовянина Владимира Семкива, она называется «Правда». Я очень уважаю его. Часто бываю на его персональных выставках. Мне не нравится ваш способ «Мой Львов. Моя Украина» — подбрасывать кость между галичанами, чтобы просто набрать больше комментариев. Это отвратительно и примитивно».

Источник: Главком

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