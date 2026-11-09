Ирина Федишин рассказала о потере дочери и удалении матки и назвала виновных

Украинская певица Ирина Федишин впервые подробно рассказала о трагедии, которую пережила во время беременности.

Из-за полного отслоения плаценты она потеряла дочь, а сама оказалась на грани жизни и смерти. Во время экстренной операции врачам пришлось удалить ей матку.

По словам артистки, сначала она чувствовала незначительную боль внизу живота. После консультации с врачом предполагали преждевременные роды, однако боль усиливалась. Около трех часов ночи муж отвез её в роддом во Львове. Там во время обследования медики не обнаружили сердцебиения ребёнка.

Впоследствии выяснилось, что произошло полное отслоение плаценты, а кровотечение было внутренним. В медицинской выписке указали внутриутробную гибель ребенка, удаление матки и геморрагический шок третьей степени.

Федишин также задала ряд вопросов относительно оказания медицинской помощи. В частности, её беспокоит, почему после первых жалоб её не направили в больницу, почему во время домашнего осмотра не проверили сердцебиение ребёнка и артериальное давление, а также почему возникла задержка с ультразвуковым обследованием.

Супруг певицы Виталий Човник заявил, что впоследствии обнародует больше подробностей о той ночи, работе больницы и решениях конкретных медиков. Он также пообещал назвать фамилии людей, к которым у семьи остались вопросы.

Источник: Instagram Ирины Федишин и Виталия Човника

Врач, осматривавшая певицу Ирину Федишин на дому перед госпитализацией, больше не работает в больнице Святой Анны.

Продюсер Виталий Човник, супруг певицы Ирины Федишин, обнародовал обращение о состоянии жены после потери ребенка на 35-й неделе беременности во время родов. Муж рассказал о сложностях восстановления певицы после трагедии и поблагодарил аудиторию за поддержку, сочувствие и молитвы.

В семье украинской певицы Ирины Федишин умерла дочь, рождения которой семья так ждала.

Муж украинской певицы Ирины Федишин впервые подробно рассказал о трагедии, которую пережила их семья. Во время родов, после которых супруги потеряли дочь, жизнь артистки также оказалась под угрозой.

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