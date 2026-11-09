Ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o tragedii, której doświadczyła w czasie ciąży.

W wyniku całkowitego odwarstwienia łożyska straciła córkę, a sama znalazła się na granicy życia i śmierci. Podczas pilnej operacji lekarze musieli usunąć jej macicę.

Według artystki początkowo odczuwała niewielki ból w dolnej części brzucha. Po konsultacji z lekarką rozważano możliwość przedwczesnego porodu, jednak ból nasilał się. Około trzeciej w nocy mąż zawiózł ją do szpitala położniczego we Lwowie. Tam podczas badania lekarze nie wykryli bicia serca dziecka.

Później okazało się, że doszło do całkowitego odklejenia łożyska, a krwawienie miało charakter wewnętrzny. W karcie medycznej odnotowano śmierć płodu w macicy, usunięcie macicy oraz wstrząs krwotoczny trzeciego stopnia.

Fedyszyn zgłosiła również szereg pytań dotyczących udzielonej pomocy medycznej. W szczególności niepokoi ją, dlaczego po pierwszych dolegliwościach nie skierowano jej do szpitala, dlaczego podczas wizyty domowej nie sprawdzono bicia serca dziecka i ciśnienia krwi, a także dlaczego doszło do opóźnienia w wykonaniu badania ultrasonograficznego.

Mąż piosenkarki, Witalij Czownik, oświadczył, że w późniejszym terminie ujawni więcej szczegółów dotyczących tamtej nocy, pracy szpitala oraz decyzji konkretnych lekarzy. Obiecał również podać nazwiska osób, do których rodzina ma jeszcze pytania.

Źródło: Instagram Iryny Fedyszyn i Witalija Czownika

Lekarka, która badała piosenkarkę Irynę Fedyszyn w domu przed hospitalizacją, nie pracuje już w szpitalu św. Anny.

Producent Witalij Czownik, mąż piosenkarki Iryny Fedyszyn, opublikował oświadczenie dotyczące stanu zdrowia żony po utracie dziecka w 35. tygodniu ciąży podczas porodu. Mąż opowiedział o trudnościach związanych z powrotem piosenkarki do zdrowia po tej tragedii i podziękował publiczności za wsparcie, współczucie i modlitwy.

W rodzinie ukraińskiej piosenkarki Iryny Fedyszyn zmarła córeczka, na której narodziny rodzina tak bardzo czekała.

Mąż ukraińskiej piosenkarki Iryny Fedyszyn po raz pierwszy szczegółowo opowiedział o tragedii, jaka dotknęła ich rodzinę. Podczas porodu, w wyniku którego małżonkowie stracili córkę, życie artystki również znalazło się w niebezpieczeństwie.

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