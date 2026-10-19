Чоловік Ірини Федишин розповів про стан співачки після втрати доньки

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Продюсер Віталій Човник, чоловік співачки Ірини Федишин, оприлюднив звернення щодо стану дружини після втрати дитини на 35-му тижні вагітності під час пологів. Чоловік розповів про складність відновлення співачки після трагедії та подякував аудиторії за підтримку, співчуття та молитви.

У своєму дописі у Facebook Віталій Човник зазначив, що перебуває поруч із дружиною та допомагає їй упоратися з перживаним болем. Водночас сама Ірина Федишин опублікувала звернення до втраченої доньки Вероніки, зазначивши, що намагається знаходити сили для продовження життя.

Джерело: Допис Віталія Човника у Facebook.

У родині української співачки Ірини Федишин померла донечка, на народження якої сім'я так чекала.

Чоловік української співачки Ірини Федишин уперше детально розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. Під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, життя артистки також опинилося під загрозою.

Українська телеведуча Марія Єфросиніна зіткнулася з критикою в соцмережах після того, як висловила підтримку співачці Ірині Федишин, яка втратила доньку. Частина користувачів негативно відреагувала на позицію ведучої та почала звинувачувати її.

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