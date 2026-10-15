Відео: Марія Єфросиніна отримала хвилю критики в мережі після підтримки Ірини Федишин

0:00 / 0:00

Українська телеведуча Марія Єфросиніна зіткнулася з критикою в соцмережах після того, як висловила підтримку співачці Ірині Федишин, яка втратила доньку. Частина користувачів негативно відреагувала на позицію ведучої та почала звинувачувати її.

Марія Єфросиніна записала відео, де висловилася про критику на адресу Ірини Федишин. Вона заговорила про «середньовічні забобони», якими дорікають співачці в мережі.

На думку ведучої, публікувати в мережі особисте, зокрема й вагітність, є особистим рішенням кожної людини. «Вагітність жінки – це сакральний період. Втрата дитини – це її біль всередині назавжди. Вагітніти чи не вагітніти – це рішення виключно жінки та її партнера. Ділитися радістю про щастя чи фактом горя – це тільки справа їхнього бачення світу…» – висловилася вона.

Єфросиніна наголосила, що жінки, які приховують вагітність через страх наврочити, так само можуть переживати втрату дитини, як і ті, хто відкрито розповідає про свій стан.

«Тисячі жінок досі ховають факт вагітності через оці середньовічні забобони, та все одно мають і викидні, і завмерлі вагітності, і купу інших проблем, на які аж ніяк не впливає, зняли вони гендер-паті чи сплять тихенько собі вдвох із фоткою з УЗД… Підтримка жінки жінкою в горі та радості – це залишає нас людьми в цій мрачній м’ясорубці новин… Бережіть себе й рідних», – підсумувала ведуча.

У коментарях під відео Марії Єфросиніної користувачі звернули увагу не лише на її слова підтримки, а й на зовнішній вигляд та поведінку під час запису. Деякі коментатори обурилися, що ведуча говорила про втрату вагітності та горе в родині Ірини Федишин у ванній кімнаті, розчісуючи волосся та одягнувши готельний халат.

Частина користувачів назвала таку поведінку неповагою до чужого горя та звинуватила Єфросиніну в піарі на людському болю.

«У людей велике горе! Дайте спокій оплакати їм таку біду! Ваші оці всі гучні слова нікому не потрібні, крім вашого піару на людському болю! Заткніться вже!» – написав один із коментаторів.

Інші користувачі також розкритикували формат відео та манеру ведучої висловлювати співчуття.

«Чеше кудрі, у халаті і висловлює співчуття».

«Є така штука, називається "відчуття такту", на жаль, у вас його в принципі немає».

«Розчісувати волосся і висловлювати співчуття – це так собі, майте повагу, у халаті…»

Подібні коментарі з’являлися не лише у Facebook, а й в Instagram. Відео також обговорювали у Threads. Окремий допис на цю тему опублікувала психологиня Олена Холоденко, яка запропонувала обговорити, як доречно висловлювати співчуття людині, що переживає горе.

undefined

У коментарях користувачі продовжили критикувати формат звернення Єфросиніної.

«Якщо чесно, навіть просто саме відео викликає такі дивні відчуття, у людей горе, а вона знімає це під час збирання кудись, ніби це якийсь розмовний влог і цікава тема для обговорень».

«Витягувати волосся з гребінця й одночасно розчісуватися, нібито співчуваючи, – це якась нова форма кринжу?»

«Інколи просто потрібно мовчати. Не завжди потрібно відкривати рот. Це найкраще співчуття».

Марія Єфросиніна лаконічно відреагувала на обурення в мережі. Ведуча іронічно зауважила, що користувачі критикують її навіть за те, що вона розчісувала волосся під час запису.

«Ніколи такого не було і ось знов. До речі, під цим відео я теж "винна, що розчісую волосся"», – написала Єфросиніна.

Раніше чоловік Ірини Федишин розповів, як лікарі боролися за життя співачки після втрати доньки.

У родині співачки Ірини Федишин сталася страшна трагедія.

Марічка Падалко заступилася за Ірину Федишин після втрати дитини.

Читай нас у