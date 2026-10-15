Видео: Мария Ефросинина подверглась волне критики в сети после того, как поддержала Ирину Федишин

Украинская телеведущая Мария Ефросинина подверглась критике в соцсетях после того, как выразила поддержку певице Ирине Федишин, потерявшей дочь. Часть пользователей негативно отреагировала на позицию ведущей и начала обвинять её.

Мария Ефросинина записала видео, в котором высказалась о критике в адрес Ирины Федишин. Она заговорила о «средневековых предрассудках», в которых упрекают певицу в сети.

По мнению ведущей, публиковать в сети личную информацию, в том числе о беременности, — это личное решение каждого человека. «Беременность женщины — это сакральный период. Потеря ребенка — это ее вечная внутренняя боль. Беременеть или не беременеть — это решение исключительно женщины и ее партнера. Делиться радостью о счастье или фактом горя — это только дело их мировоззрения…» — высказалась она.

Ефросинина подчеркнула, что женщины, которые скрывают беременность из-за страха сглазить, могут переживать потерю ребенка так же, как и те, кто открыто рассказывает о своём положении.

«Тысячи женщин до сих пор скрывают факт беременности из-за этих средневековых суеверий, и всё равно сталкиваются и с выкидышами, и с замершими беременностями, и с кучей других проблем, на которые никак не влияет то, сняли ли они гендер-пати или тихонько спят вдвоём с фотографией УЗИ… Поддержка женщины женщиной в горе и радости — это то, что позволяет нам оставаться людьми в этой мрачной мясорубке новостей… Берегите себя и своих близких», — подытожила ведущая.

В комментариях под видео Марии Ефросининой пользователи обратили внимание не только на её слова поддержки, но и на внешний вид и поведение во время записи. Некоторые комментаторы возмутились тем, что ведущая говорила о потере беременности и горе в семье Ирины Федишин в ванной комнате, расчесывая волосы и надев гостиничный халат.

Часть пользователей назвала такое поведение неуважением к чужому горю и обвинила Ефросинину в пиаре на человеческой боли.

«У людей большое горе! Дайте им возможность оплакать такую беду! Ваши все эти громкие слова никому не нужны, кроме вашего пиара на человеческой боли! Заткнитесь уже!» — написал один из комментаторов.

Другие пользователи также раскритиковали формат видео и манеру ведущей выражать соболезнования.

«Чешет кудри, в халате и выражает соболезнования».

«Есть такая штука, называется „чувство такта“, к сожалению, у вас его в принципе нет».

«Расчесывать волосы и выражать соболезнования – это так себе, проявите уважение, в халате…»

Подобные комментарии появлялись не только в Facebook, но и в Instagram. Видео также обсуждали в Threads. Отдельный пост на эту тему опубликовала психолог Елена Холоденко, которая предложила обсудить, как уместно выражать соболезнования человеку, переживающему горе.

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В комментариях пользователи продолжили критиковать формат обращения Ефросининой.

«Если честно, даже само видео вызывает такие странные ощущения: у людей горе, а она снимает это, собираясь куда-то, будто это какой-то разговорный влог и интересная тема для обсуждений».

«Вытаскивать волосы из расчёски и одновременно расчёсываться, якобы сочувствуя, — это какая-то новая форма кринжа?»

«Иногда просто нужно молчать. Не всегда нужно открывать рот. Это лучшее сочувствие».

Мария Ефросинина лаконично отреагировала на возмущение в сети. Ведущая иронично заметила, что пользователи критикуют её даже за то, что она расчёсывала волосы во время записи.

«Никогда такого не было, и вот снова. Кстати, под этим видео я тоже «виновата в том, что расчесываю волосы», – написала Ефросинина.

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