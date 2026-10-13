Звезду сериала «Блондинка в законе» Сельму Блэр задержали после инцидента в самолете

Голливудская актриса Сельма Блэр, известная по фильмам «Блондинка в законе» и «Жестокие игры», оказалась в центре скандала во время перелёта в Нью-Йорк. По имеющейся информации, инцидент завершился задержанием актрисы, госпитализацией и расследованием ФБР.

Блэр обвиняют в нападении на двух бортпроводников, а впоследствии — на полицейскую и медсестру. Представители актрисы утверждают, что причиной ее поведения стало неотложное медицинское состояние.

Инцидент произошел 11 октября во время рейса авиакомпании Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. По информации правоохранительных органов, актриса якобы ударила одного бортпроводника и укусила другого. Оба сотрудника сообщили о травмах, одного из них пришлось госпитализировать.

После приземления в аэропорту имени Джона Кеннеди Блэр была задержана полицией. Саму актрису также доставили в больницу для обследования.

Согласно судебным документам, звезду также обвинили в нападении на полицейскую во время транспортировки и на медсестру в больнице.

12 октября Блэр предстала перед судом в Нью-Йорке. Она не признала себя виновной по двум пунктам обвинения в нападении на полицейскую и медсестру. Впоследствии актрису освободили под залог в размере 20 тысяч долларов.

Отдельно обстоятельства инцидента на борту расследует ФБР.

Источник: People

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