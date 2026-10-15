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Видео: В Киеве простились с Веней из команды «Ветераны космических войск»

UA NEWS 15 Октября 2026 13:30
Видео: В Киеве простились с Веней из команды «Ветераны космических войск»

15 октября в Киеве состоялось прощание с Александром Венедчуком, известным как Веня из команды «Ветераны космических войск». Провести артиста в последний путь пришли его родные, коллеги и поклонники.

 

В 10:00 в Спасо-Преображенском соборе на Теремках II началась поминальная служба по Александру Венедчуку.

Попрощаться с коллегой пришли участники «Ветеранов космических войск» Владислав Куран и Артем Дамницкий, телеведущий Роман Мищеряков, стендап-комик Джейхун Сафаров, а также Евгений Янович, Василий Байдак, Анастасия Оруджева и Владимир Дантес.

На церемонию также пришли мама комика и его жена Карина, которую Веня редко показывал публике. Во время прощания матери артиста внезапно стало плохо, и она потеряла сознание.

В 12:00 прощание продолжилось на Жулянском кладбище по адресу: улица Повитрофлотская, 24-А. Там Александра Венедчука похоронят.

Источник: Obozrevatel.ua

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