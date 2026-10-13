Помер український комік Олександр Веня Венедчук
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Пішов із життя український комік Олександр Венедчук, відомий під псевдонімом «Веня».
Раніше він виступав у складі гумористичного колективу «Ветерани космічних військ».
Причину смерті коміка наразі не розголошують. Інших подробиць поки немає.
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