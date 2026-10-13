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Помер український комік Олександр Веня Венедчук

UA NEWS 13 Жовтня 2026 20:17
Помер український комік Олександр Веня Венедчук
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Пішов із життя український комік Олександр Венедчук, відомий під псевдонімом «Веня». 

Раніше він виступав у складі гумористичного колективу «Ветерани космічних військ».

 Причину смерті коміка наразі не розголошують. Інших подробиць поки немає.

Нагадаємо, відомий український продюсер Андрій Канівець помер у віці 48 років.

9 вересня 2026 року у віці 75 років помер українсько-словацький театральний режисер, сценограф, педагог і драматург Валентин Козьменко-Делінде. 

Помер Михайло Дідишин із Космача – відомий краєзнавець, дослідник Олекси Довбуша та опришківського руху, а також знавець карпатського фольклору.

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